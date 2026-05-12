توضيح الهيئة العامة للمنافذ بشأن دخول السوريين عبر المعابر ‏الحدودية مع تركيا‎

دمشق-سانا
أكّد مدير العلاقات فيالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، أن الجانب التركي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي واضح على جميع المنافذ الحدودية من طرفه، بخصوص دخول السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، وإذن العمل عبر المنافذ الحدودية الرسمية مع تركيا، إضافة الى ما يتم تداوله حول اشتراط وجود جواز سفر سوري ساري المفعول بالنسبة للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة.
وأوضح علوش في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن ما يجري حالياً هو وجود اختلافات واجتهادات في التطبيق بين منفذ وآخر، حيث يسمح بعض الموظفين الأتراك بعبور حاملي إذن العمل من بعض المنافذ كمنفذ كسب، بينما لا يتم السماح بذلك في منافذ أخرى.
وبالنسبة للسوريين مزدوجي الجنسية، بيّن علوش أنه لا يزال يُسمح حتى تاريخه في عموم المنافذ بالعبور حتى في حال كان جواز السفر السوري منتهي الصلاحية منذ 10 سنوات، وقد يُطلب من بعض المسافرين أحياناً إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول.
وأوضح علوش أن الصورة الحالية لا تزال غير مستقرة أو موحّدة بين جميع المنافذ الحدودية التركية، وقد قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية على أمل إصدار تعليمات رسمية واضحة وشفافة يتم تعميمها بشكل موحّد، بما يجنّب المسافرين عناء السفر لمسافات طويلة ثم التعرّض للمنع من الدخول.
ولفت علوش إلى أن المنافذ الحدودية السورية، ترحب بجميع المسافرين، وجاهزيتها كاملة لتسهيل إجراءات عبورهم وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لهم، بما يضمن سرعة الإنجاز، وحسن الاستقبال.
وكانت وزارة الداخلية التركية أكدت في كانون الأول الماضي أن 578 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم بطريقة آمنة ومنظمة، منذ سقوط النظام البائد وتحرير سوريا في الـ8 من كانون الأول 2024.
وتصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر استضافة للاجئين السوريين حول العالم، حيث استقبلت الملايين منهم منذ بداية الثورة السورية.