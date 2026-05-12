توضيح الهيئة العامة للمنافذ بشأن دخول السوريين عبر المعابر ‏الحدودية مع تركيا‎

‎دمشق-سانا‏

أكّد مدير العلاقات فيالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن ‏علوش، أن الجانب التركي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي ‌‏واضح على جميع المنافذ الحدودية من طرفه، بخصوص دخول ‏السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، وإذن العمل عبر المنافذ ‌‏الحدودية الرسمية مع تركيا، إضافة الى ما يتم تداوله حول اشتراط وجود جواز ‏سفر سوري ساري المفعول بالنسبة للسوريين من حاملي الجنسية ‌‏المزدوجة‎.

وأوضح علوش في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، اليوم ‏الثلاثاء، أن ما يجري حالياً هو وجود اختلافات واجتهادات في ‏التطبيق ‏بين منفذ وآخر، حيث يسمح بعض الموظفين الأتراك بعبور ‏حاملي إذن العمل من بعض المنافذ كمنفذ كسب، بينما لا يتم السماح ‏بذلك ‏في منافذ أخرى‎.‎

وبالنسبة للسوريين مزدوجي الجنسية، بيّن علوش أنه لا يزال يُسمح ‏حتى تاريخه في عموم المنافذ بالعبور حتى في حال كان جواز ‏السفر ‏السوري منتهي الصلاحية منذ 10 سنوات، وقد يُطلب من بعض ‏المسافرين أحياناً إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول‎.‎

وأوضح علوش أن الصورة الحالية لا تزال غير مستقرة أو موحّدة ‏بين جميع المنافذ الحدودية التركية، وقد قمنا بالتواصل مع الجهات ‏المعنية على أمل إصدار تعليمات رسمية واضحة وشفافة يتم ‏تعميمها ‏بشكل موحّد، بما يجنّب المسافرين عناء السفر لمسافات طويلة ثم ‏التعرّض للمنع من الدخول‎.‎

ولفت علوش إلى أن المنافذ الحدودية السورية، ترحب بجميع ‏المسافرين، وجاهزيتها كاملة لتسهيل إجراءات عبورهم وتقديم مختلف ‌‏الخدمات اللازمة لهم، بما يضمن سرعة الإنجاز، وحسن الاستقبال‎.‎

وكانت وزارة الداخلية التركية أكدت في كانون الأول الماضي أن ‌‏578 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم بطريقة آمنة ومنظمة، منذ ‌‏سقوط النظام البائد وتحرير سوريا في الـ8 من كانون الأول 2024.

وتصدرت تركيا قائمة الدول الأكثر استضافة للاجئين السوريين حول ‏العالم، حيث استقبلت الملايين منهم منذ بداية الثورة السورية.‏