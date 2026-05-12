الهيئة العامة للمنافذ تصدر قراراً بإدخال السيارات المستعملة إلى ‏المعارض في المناطق الحرة‎

دمشق-سانا‌‌‎

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قراراً يسمح ‏بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى ‏معارض ‏السيارات في المناطق الحرة‎. ‎

وذكرت الهيئة عبر قناتها التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء ‏بناء على اجتماع رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة ‏للمناطق ‏الحرة وما تضمنه من طلبات المستثمرين في المناطق الحرة ‏بخصوص إدخال سياراتهم الموجودة في دول الجوار ‏إلى ‏معارضهم الخاصة‎.‎

ونص القرار على أن إدخال السيارات المستعملة يقبل بموجب تعهد ‏خطي من المستثمر، يتضمن عدم وضع السيارات ‏في ‏الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل سوريا، ‏والالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة‎.‎

ووفق القرار سمحت الهيئة بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات ‏داخل المناطق الحرة، وتحت إشراف إدارة الجمارك العامة ‌‏والمؤسسة العامة للمناطق الحرة‎.‎

وشدد القرار على أن تنظيم نشاط قص وتقطيع السيارات يتم وفق ‏ضوابط حصر النشاط داخل المناطق الحرة فقط، ومنع ‏دخول ‏السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي، ‏وتعهد خطي من المستثمر بعدم إعادة التجميع أو ‏الاستهلاك ‏المحلي‎.‎

ووفق نص القرار، تتولى إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة ‏للمناطق الحرة متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق ‏المخالفين‎.‎

وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت القرار رقم 4 ‏في شهر كانون الأول الماضي، القاضي بالسماح بإدخال ‏السيارات ‏الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير ‏المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية‎.‎