الهيئة العامة للمنافذ تصدر قراراً بإدخال السيارات المستعملة إلى ‏المعارض في المناطق الحرة‎

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قراراً يسمح بإدخال السيارات المستعملة الموجودة في دول الجوار إلى معارض السيارات في المناطق الحرة.
وذكرت الهيئة عبر قناتها التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بناء على اجتماع رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة وما تضمنه من طلبات المستثمرين في المناطق الحرة بخصوص إدخال سياراتهم الموجودة في دول الجوار إلى معارضهم الخاصة.
ونص القرار على أن إدخال السيارات المستعملة يقبل بموجب تعهد خطي من المستثمر، يتضمن عدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل سوريا، والالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.
ووفق القرار سمحت الهيئة بتفعيل نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة، وتحت إشراف إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وشدد القرار على أن تنظيم نشاط قص وتقطيع السيارات يتم وفق ضوابط حصر النشاط داخل المناطق الحرة فقط، ومنع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي، وتعهد خطي من المستثمر بعدم إعادة التجميع أو الاستهلاك المحلي.
ووفق نص القرار، تتولى إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وكانت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أصدرت القرار رقم 4 في شهر كانون الأول الماضي، القاضي بالسماح بإدخال السيارات الموجودة حالياً في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ غير المنسقة لرقم الهيكل على المنصة الإلكترونية.