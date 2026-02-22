السيدة لطيفة الدروبي تزور ميتم الجمعية الخيرية الإسلامية بحمص وتشارك الأطفال إفطار رمضان

حمص-سانا

زارت عقيلة فخامة الرئيس أحمد الشرع السيدة لطيفة الدروبي ميتم الجمعية الخيرية الإسلامية في حمص، واطلعت على أقسام الدار وبرامجها التعليمية والتأهيلية المتنوعة، بما في ذلك معرض الرسوم وقسم الروبوت والمخبر العلمي.

وشاركت السيدة لطيفة الدروبي الأطفال المقيمين في الدار، إلى جانب عدد من أبناء الشهداء، مائدة إفطار رمضان، واستمعت إلى فقرات قدّمها الأطفال تضمنت تلاوة من القرآن الكريم ومشاركات أدبية.

كما عقدت لقاء موسعاً مع عدد من مديرات الجمعيات والكوادر العاملة، استمعت خلاله إلى عرضٍ لواقع العمل والتحديات القائمة، وبحثت سبل تطوير البرامج، بما يضمن انتقال الرعاية من الإغاثة إلى التمكين وتعزيز الاندماج المجتمعي.