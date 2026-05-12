وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

photo 3 2026 05 12 22 44 12 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق محمد عمر عبد العزيز الفقي اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الشؤون الاجتماعية والعمل.

photo 1 2026 05 12 22 44 12 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن اللقاء تناول آفاق التعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل في مصر، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المصرية ذات الاختصاص، والتحضير لزيارة رسمية إلى القاهرة للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة والاستفادة منها في تطوير برامج العمل الاجتماعي والمهني في سوريا.

ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية في سوريا، بما يسهم في تطوير برامج الدعم وتبادل الخبرات.

photo 2 2026 05 12 22 44 12 وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
اتحاد الفلاحين يناقش واقع العمل الزراعي والنهوض به
الرئيس الشرع يزور اليوم المملكة العربية السعودية
القائم بأعمال السفارة السودانية بدمشق: جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر
العراق يدين التفجير الإرهابي في حمص ويؤكد دعمه الجهود الدولية والإقليمية للقضاء على الإرهاب
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب بطرطوس
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك