وزيرة الشؤون الاجتماعية تبحث مع القائم بالأعمال المصري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في دمشق محمد عمر عبد العزيز الفقي اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الشؤون الاجتماعية والعمل.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن اللقاء تناول آفاق التعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل في مصر، إلى جانب التنسيق مع الهيئات والمؤسسات المصرية ذات الاختصاص، والتحضير لزيارة رسمية إلى القاهرة للاطلاع على التجارب المصرية الرائدة والاستفادة منها في تطوير برامج العمل الاجتماعي والمهني في سوريا.

ويأتي اللقاء ضمن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية في سوريا، بما يسهم في تطوير برامج الدعم وتبادل الخبرات.