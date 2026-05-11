وزير الطوارئ يدعو إلى الحذر عند الاقتراب من الأنهار ‏والمسطحات المائية خشية الغرق

دمشق-سانا
دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند الاقتراب من الأنهار والبحيرات والسواقي والمسطحات المائية إثر تزايد حالات الغرق أثناء السباحة فيها.
وقال الصالح في منشور عبر منصة إكس اليوم الإثنين: إن فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة استجابت لأكثر من 50 بلاغاً عن حالات غرق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، ما أسفر عن 44 حالة وفاة.
ودعا الوزير الصالح الأهالي إلى عدم المخاطرة أو السماح للأطفال بالاقتراب من البحيرات والأنهار والسدود والمسطحات المائية دون رقابة، مؤكداً أن هذه الأماكن تُعد شديدة الخطورة وغير صالحة للسباحة.
وشدد الوزير الصالح على أهمية توعية الأطفال بمخاطر السباحة في تلك المواقع، وقال: “لا نريد أن نفقد المزيد من الأرواح، كونوا عوناً لنا حتى يكون هذا الصيف آمناً، بلا مآسٍ وبلا أحباب نفقدهم”.
وتشهد المسطحات المائية مع اقتراب فصل الصيف إقبالاً واسعاً من العائلات والشباب الباحثين عن الترفيه وتخفيف حرارة الطقس، إلا أن هذا الإقبال يترافق سنوياً مع تزايد حوادث الغرق، نتيجة الازدحام وضعف إجراءات السلامة وغياب الرقابة في بعض المواقع، ويُعد الأطفال واليافعون الأكثر عرضة للخطر، ما يجعل نشر التوعية وتعزيز الإشراف واتباع قواعد الأمان ضرورة أساسية لحماية الأرواح خلال الموسم الصيفي.