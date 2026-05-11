وزير الطوارئ يدعو إلى الحذر عند الاقتراب من الأنهار ‏والمسطحات المائية خشية الغرق

دمشق-سانا‏

دعا وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، ‏المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر عند الاقتراب من الأنهار ‌‏والبحيرات والسواقي والمسطحات المائية إثر تزايد حالات ‏الغرق أثناء السباحة فيها‎.‎

وقال الصالح في منشور عبر منصة‎‌ ‎إكس اليوم الإثنين: إن ‏فرق الدفاع المدني السوري في الوزارة استجابت لأكثر من 50 ‌‏بلاغاً عن حالات غرق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ‏الحالي، ما أسفر عن 44 حالة وفاة‎.‎

ودعا الوزير الصالح الأهالي إلى عدم المخاطرة أو السماح ‏للأطفال بالاقتراب من البحيرات والأنهار والسدود والمسطحات ‌‏المائية دون رقابة، مؤكداً أن هذه الأماكن تُعد شديدة الخطورة ‏وغير صالحة للسباحة‎.‎

وشدد الوزير الصالح على أهمية توعية الأطفال بمخاطر ‏السباحة في تلك المواقع، وقال: “لا نريد أن نفقد المزيد من ‌‏الأرواح، كونوا عوناً لنا حتى يكون هذا الصيف آمناً، بلا مآسٍ ‏وبلا أحباب نفقدهم‎”.‎

وتشهد المسطحات المائية مع اقتراب فصل الصيف إقبالاً واسعاً ‏من العائلات والشباب الباحثين عن الترفيه وتخفيف حرارة ‌‏الطقس، إلا أن هذا الإقبال يترافق سنوياً مع تزايد حوادث ‏الغرق، نتيجة الازدحام وضعف إجراءات السلامة وغياب ‏الرقابة ‏في بعض المواقع، ويُعد الأطفال واليافعون الأكثر ‏عرضة للخطر، ما يجعل نشر التوعية وتعزيز الإشراف واتباع ‏قواعد ‏الأمان ضرورة أساسية لحماية الأرواح خلال الموسم ‏الصيفي‎.‎