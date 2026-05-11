وزارة الطاقة تدعو المفصولين من المؤسسة العامة لمياه الشرب لاستكمال إجراءات عودتهم

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة أسماء المفصولين من المؤسسة العامة لمياه ‏الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية سابقاً، بسبب مشاركتهم بالثورة ‏السورية المباركة، داعية إياهم لمراجعة المواقع المحددة لكل منهم، لاستكمال المرحلة ‏التالية من إجراءات العودة إلى العمل.‏

وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن المراجعة تبدأ غداً الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً ‏حتى الساعة 14:30 ظهراً.‏

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في معالجة جميع الطلبات المقدمة، وستنشر قوائم جديدة قريباً ‏فور الانتهاء من تدقيقها، مشيرة إلى أنها تسعى بشكل كامل لضمان العودة الكريمة لجميع ‏المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة، لضمان حقوقهم والاستفادة من ‏خبراتهم.‏

