وزارة الطاقة تدعو المفصولين من المؤسسة العامة لمياه الشرب لاستكمال إجراءات عودتهم

دمشق-سانا
أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة الطاقة أسماء المفصولين من المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الموارد المائية سابقاً، بسبب مشاركتهم بالثورة السورية المباركة، داعية إياهم لمراجعة المواقع المحددة لكل منهم، لاستكمال المرحلة التالية من إجراءات العودة إلى العمل.
وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن المراجعة تبدأ غداً الثلاثاء من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 14:30 ظهراً.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في معالجة جميع الطلبات المقدمة، وستنشر قوائم جديدة قريباً فور الانتهاء من تدقيقها، مشيرة إلى أنها تسعى بشكل كامل لضمان العودة الكريمة لجميع المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة السورية المباركة، لضمان حقوقهم والاستفادة من خبراتهم.