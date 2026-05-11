محطة توليد كهرباء جندر في حمص تستعيد جاهزيتها التشغيلية الكاملة للمرة الأولى ‏منذ عقد

حمص-سانا‏

استعادت محطة توليد كهرباء جندر في حمص جاهزيتها التشغيلية الكاملة للعمل ‏بكامل طاقتها الإنتاجية للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، وذلك بعد سلسلة أعمال ‏صيانة دورية ووقائية مكثفة نفذتها الكوادر الوطنية على مدار الأشهر الماضية.‏

وأكد مدير عام المحطة المهندس أحمد الرج في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، ‏أن المحطة كانت قبل التحرير تعمل باستطاعة محدودة لا تتجاوز 200 ميغا واط، في ‏ظل تهالك معظم مجموعات التوليد، وعدم خضوعها لأعمال الصيانة اللازمة، مشيراً إلى ‏أن الكوادر الفنية تمكنت منذ التحرير وحتى اليوم من رفع الإنتاجية إلى 825 ميغا ‏واط، بفضل تنفيذ برامج صيانة وقائية ودورية وتأمين قطع التبديل الضرورية.‏

وأشار الرج إلى أن محطة جندر لم تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية منذ ما يقارب عشر ‏سنوات، حيث كانت تقتصر الأعمال التشغيلية خلال تلك الفترة على أربع أو خمس ‏عنفات فقط من أصل تسع عنفات، مؤكداً أن إعادة جميع المجموعات إلى الخدمة ‏جاءت نتيجة العمل المتواصل والخبرات الوطنية التي نفذت أعمال الصيانة الطارئة ‏والدورية لمختلف الأقسام والتجهيزات.‏

وبين أن أبرز التحديات التي واجهت العمل تمثلت في نقص الكوادر الفنية، وصعوبة ‏تأمين القطع التبديلية، إلا أن المحطة استطاعت تجاوز هذه العقبات عبر جهود ‏مكثفة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن إهمال النظام البائد لأعمال ‏الصيانة الوقائية كان السبب الرئيسي في تدهور واقع العنفات والمجموعات التوليدية.‏

وأوضح الرج أن الكوادر الفنية انتهت مؤخراً من صيانة العنفة الغازية الأولى التي ‏دخلت الخدمة مجدداً، إضافةً إلى إعادة تشغيل العنفة البخارية الأولى بعد توقفها عن ‏العمل لمدة خمس سنوات.‏

بدوره، أكد مدير التشغيل في المحطة المهندس مصعب العباس في تصريح مماثل، أن ‏إعادة تشغيل محطة جندر تمت بالكامل بخبرات وطنية، مشيراً إلى وجود فارق كبير ‏بين واقع التشغيل قبل التحرير وبعده، ولا سيما في مجال الصيانة الدورية التي ‏أسهمت في رفع جاهزية العنفات، وتحسين كفاءة التشغيل واستقرار عملها.‏

ولفت العباس إلى أن حمولة المحطة تجاوزت حالياً 800 ميغا واط، مع إمكانية ‏رفعها إلى ما بين 900 و950 ميغا واط، في حال توفر كميات الغاز اللازمة ‏لاستمرار تشغيل جميع العنفات، بالتوازي مع متابعة برامج الصيانة الدورية. ‏

ونوه بأن تكامل جهود الإدارة والمهندسين والفنيين أسهم في الوصول بالمحطة إلى ‏التشغيل الكامل، بما يحقق أعلى مردود ممكن للعنفات، ويسهم في دعم الشبكة ‏الكهربائية السورية باستطاعات إضافية تعزز استقرار التغذية الكهربائية خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

وتعد محطة توليد كهرباء جندر من أهم محطات التوليد في المنطقة الوسطى، وتعتمد ‏على نظام الدارة المركبة الذي يجمع بين العنفات الغازية والبخارية، لرفع كفاءة ‏الاستفادة من الوقود، وزيادة الاستطاعة المنتجة.‏