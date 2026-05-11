لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الإثنين، قراراً يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي).

وأوضحت اللجنة، أن القرار يأتي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

ووفق القرار، تتكون القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي):

دائرة الحسكة:



صبحي شوقي أحمد، عبد الحافظ أحمد الخليف، عبد الرزاق أحويج العلي، محمد خضر اليوسف، رمضان سعید فتاح، ربى عبد المسيح شمعون، زبیر حسن سرحان.

دائرة المالكية:

عبد الأحد عبدي، علي حميد الكريدي، خالد إبراهيم صالح، روجين عبد العزيز أحمد، فخر الدين خليل حاجي ،عبد الكريم ملا عمر إسماعيل.

دائرة القامشلي:

أنس حماد الجنعان، حارث مطلق البليبل، قرياقس كورية، باري شكري جمعة، جواهر إبراهيم عثمان، رضوان خليل الحسن، بشير نواف سلیمان، حسین محمد الرعاد، حسن علي محمود، ريبر صبغة الله سيدا.

وبيّنت اللجنة أنه يحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة كل دائرة انتخابية، وتباشر اللجان عملها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، لافتةً إلى أنه يعتبر أول اسم في كل لجنة رئيساً للجنة الفرعية.

وتضم محافظة الحسكة ثلاث دوائر انتخابية، هي الحسكة والمالكية و القامشلي .

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوم الأربعاء الماضي القرار رقم (18) لعام 2026، المتضمن القائمة الأولية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي).