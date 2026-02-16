إعادة افتتاح مسرح مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس بعد تحديثه وتأهيله

طرطوس-سانا

أعادت مديريةُ الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة طرطوس، بدعم من البنك العربي–سوريا، افتتاح مسرح المديرية، اليوم الإثنين، بعد إعادة تحديثه وتأهيله، في خطوة تهدف إلى دعم البرامج الاجتماعية والثقافية، وتوفير منصة لاحتضان مختلف الفعاليات المجتمعية ضمن فعالية خاصة أقيمت بالمناسبة.

وأوضحت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس جولي خوري في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تأهيل المسرح تشكّل خطوة مهمة لإقامة نشاطات وفعاليات تخدم أهداف المديرية، مشيرةً إلى أنه سيكون متاحاً للجمعيات الأهلية لتنفيذ برامجها المتنوعة، بما يعزز دور المجتمع المحلي في دعم العمل الاجتماعي.

وبيّنت خوري أن المشروع يعكس رسالة واضحة حول أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بوصفه أساساً لنجاح أي مبادرة تخدم إعادة الإعمار وبناء المجتمع، لافتةً إلى أن المنحة المقدمة من البنك العربي–سوريا أسهمت في تجهيز المسرح بالمستلزمات الضرورية وتوسيعه بما يلائم احتياجات المديرية.

وأكدت خوري أن مؤسسات الدولة تبقى الشريك الأساسي، والجهة التي ينبغي أن يقصدها المواطنون لتلبية احتياجاتهم بكل شفافية ونزاهة.

وتواصل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس إطلاق مبادرات مجتمعية جديدة، بهدف تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، ودعم المشاريع المستدامة التي تنفذها، وتوفير الإمكانيات اللازمة لأي نشاط يخدم المجتمع، ويعود بالنفع على جميع فئاته.