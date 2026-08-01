دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أن مركز أمن المعلومات الوطني تصدى لأكثر من 3.6 ملايين هجمة سيبرانية خلال شهر تموز الماضي، في إطار جهوده المستمرة لحماية البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني.
وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم السبت، أن المركز رصد وتتبع أكثر من 12 ألفاً و500 مصدر لتلك الهجمات، مؤكدةً استمرار كوادره في العمل لضمان استقرار الشبكات، وحماية البيانات الوطنية، وتعزيز موثوقية الخدمات الإلكترونية.
وذكرت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق المتابعة المستمرة للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، بما يسهم في تعزيز أمن الفضاء الرقمي، وحماية الأنظمة والخدمات الإلكترونية.
وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أعلنت عن التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية بنجاح، ورصد وتتبع أكثر من 35 ألفاً و72 مصدراً لتلك الهجمات خلال شهر حزيران الماضي.
الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 3.6 ملايين هجمة سيبرانية خلال تموز
دمشق-سانا