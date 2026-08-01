الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات: التصدي لأكثر من 3.6 ‏ملايين هجمة سيبرانية خلال تموز

‎دمشق-سانا‏

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أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أن مركز أمن ‏المعلومات الوطني تصدى لأكثر من 3.6 ملايين هجمة سيبرانية ‏خلال شهر تموز الماضي، في إطار جهوده المستمرة لحماية ‏البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني‎.‎

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وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها على فيسبوك اليوم السبت، أن ‏المركز رصد وتتبع أكثر من 12 ألفاً ‏و500 مصدر لتلك ‏الهجمات، مؤكدةً استمرار كوادره في العمل لضمان استقرار ‏الشبكات، وحماية البيانات الوطنية، وتعزيز موثوقية الخدمات ‏الإلكترونية‎.‎

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وذكرت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في سياق المتابعة المستمرة ‏للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، ‏بما يسهم في تعزيز أمن الفضاء الرقمي، وحماية الأنظمة ‏والخدمات الإلكترونية‎.‎

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وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أعلنت ‏عن ‏التصدي لأكثر من 4.8 ملايين هجمة سيبرانية بنجاح، ورصد ‏وتتبع أكثر ‏من 35 ألفاً و72 مصدراً لتلك الهجمات خلال شهر ‏حزيران الماضي‎.‎