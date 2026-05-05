السورية للمخابز تبدأ إعادة تأهيل مخبز العدوي بدمشق

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة السورية للمخابز بالتعاون مع القطاع الخاص أعمال إعادة تأهيل وترميم مخبز العدوي في دمشق، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخبز وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، في تصريح لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن أعمال التأهيل تشمل تحديث خطوط الإنتاج، وإعادة تأهيل البنية الفنية والتجهيزات، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استقرار توافر مادة الخبز وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وشهد قطاع المخابز خلال الربع الأول من عام 2026، تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التعافي والتشغيل، حيث أدخلت المؤسسة منذ بداية العام 38 مخبزاً في الخدمة، نتيجة الجهود المبذولة في مجالات إعادة التأهيل، والتوسع الاستثماري، وتحسين البنية التحتية الإنتاجية.

وتعمل السورية للمخابز على تنفيذ برامج تطوير وتأهيل للمخابز العامة، بالتعاون مع جهات وطنية ودولية، وذلك ضمن خطتها لتحسين كفاءة العمل ورفع القدرة الإنتاجية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وتأمين مادة الخبز للأهالي بشكل منتظم ومستدام.

