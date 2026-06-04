وزارة الطاقة: إعادة تشغيل خمس محطات مياه في ريف دير الزور بعد ‏انخفاض منسوب الفرات

دير الزور-سانا
أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل خمس محطات مياه بريف دير الزور، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتركيب التجهيزات الفنية واللوحات الكهربائية عقب انخفاض منسوب نهر الفرات، مشيرةً إلى أنه سيتم تشغيل باقي المحطات عند توفر الظروف الملائمة.
وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أعادت للخدمة محطات مرّاط ومياه العبّاس في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وحمّار العلي ومحيميدة في الريف الغربي في منطقة الجزيرة، إضافة إلى محطة مياه الجفرة في منطقة الشامية.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه المحطات قد جرى فك تجهيزاتها احترازياً قبل وصول منسوب نهر الفرات المرتفع إليها، حفاظاً على سلامتها، ومنعاً من تلف المعدات الحساسة فيها.
وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن إعادة تشغيل تسع محطات لمياه الشرب في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، عقب انخفاض منسوب نهر الفرات، وتوافر الظروف الفنية الملائمة لاستكمال أعمال التركيب والصيانة.