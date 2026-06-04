وزارة الطاقة: إعادة تشغيل خمس محطات مياه في ريف دير الزور بعد ‏انخفاض منسوب الفرات

دير الزور-سانا ‏

أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل خمس محطات مياه بريف دير الزور، ‏وذلك بعد إعادة تأهيلها وتركيب التجهيزات الفنية واللوحات الكهربائية ‏عقب انخفاض منسوب نهر الفرات، مشيرةً إلى أنه سيتم تشغيل باقي ‏المحطات عند توفر الظروف الملائمة.‏

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن ‏الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور أعادت للخدمة ‏محطات مرّاط ومياه العبّاس في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وحمّار ‏العلي ومحيميدة في الريف الغربي في منطقة الجزيرة، إضافة إلى محطة مياه ‏الجفرة في منطقة الشامية.‏

ولفتت الوزارة إلى أن هذه المحطات قد جرى فك تجهيزاتها احترازياً قبل ‏وصول منسوب نهر الفرات المرتفع إليها، حفاظاً على سلامتها، ومنعاً من ‏تلف المعدات الحساسة فيها.‏

وكانت وزارة الطاقة السورية أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن إعادة تشغيل تسع ‏محطات لمياه الشرب في محافظة دير الزور بكامل طاقتها الإنتاجية، عقب ‏انخفاض منسوب نهر الفرات، وتوافر الظروف الفنية الملائمة لاستكمال ‏أعمال التركيب والصيانة.‏