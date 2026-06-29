الرقابة والتفتيش تبحث مع موفدة الأكاديمية الدولية ‏لمكافحة الفساد سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا‏

بحثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية مع ‏موفدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الخبيرة ‏الكرواتية ناتاشا نوفاكوفيتش، خلال اللقاء الذي جرى ‏اليوم الإثنين في مقر الهيئة بدمشق، سبل تعزيز التعاون ‏المشترك، ورصد المعوقات التقنية والقانونية والتنظيمية، ‏واقتراح برامج تدريبية تتوافق مع الواقع السوري‎.‎

وأوضح مدير التعاون الدولي في الهيئة الدكتور محمد ‏العطوي، في تصريح لـ سانا، أن زيارة الموفدة تستمر ‏خمسة أيام، وتهدف إلى تشخيص واقع عمل الهيئة، من ‏خلال الاطلاع المباشر على آلية العمل، وإجراء لقاءات ‏مع رؤساء القطاعات والإدارات والمفتشين والعاملين ‏فيها، لتشخيص التحديات القائمة والخروج بتوصيات ‏وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز ‏كفاءة الكوادر‎.‎

وأوضح العطوي أن التواصل مع الأكاديمية الدولية ‏لمكافحة الفساد يأتي للاستفادة من خبراتها في مجال ‏التدريب وبناء القدرات، مبيناً أن الهيئة أكدت منذ بداية ‏التعاون؛ ضرورة إعداد برامج تدريبية تراعي خصوصية ‏الواقع السوري، بدلاً من اعتماد نماذج جاهزة لا تتناسب ‏مع احتياجات العمل الرقابي في سوريا‎.‎

خطة استراتيجية جديدة

وأشار العطوي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير ‏عملها وفق خطة استراتيجية جديدة تتوافق مع اتفاقية ‏الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية، وتركز ‏على تعزيز إجراءات الوقاية من الفساد، من خلال تبني ‏مفاهيم حديثة، من بينها حق الحصول على المعلومات، ‏ونشر الموازنات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية‎.‎

وأكد العطوي أن الهيئة تواجه تحديات في تأهيل الكوادر ‏البشرية، ولا سيما في المجالات المستحدثة المرتبطة ‏بمكافحة الفساد، الأمر الذي دفعها إلى توسيع التعاون مع ‏عدد من الدول العربية لإعداد حقائب تدريبية متخصصة، ‏تسهم في بناء قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم بما ‏يتناسب مع متطلبات المرحلة‎.‎

تفاصيل برنامج الزيارة

من جانبه، أوضح مدير إدارة المراسم والبروتوكول في ‏الهيئة علي الرحال أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع ‏مديريات متخصصة، منها التحول الرقمي، والتخطيط ‏والإحصاء، والشكاوى، إضافة إلى جلسات مع مفتشين ‏متخصصين، بهدف تكوين تصور متكامل عن واقع العمل ‏الرقابي في الهيئة‎.‎

وأشار الرحال إلى أن الزيارة ذات طابع تشخيصي ‏وليست تقييماً لأداء الهيئة، وتهدف إلى نقل الخبرات ‏الدولية، وتقديم مقترحات عملية لمعالجة التحديات، وبناء ‏قدرات الكوادر، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة ‏والتفتيش ومكافحة الفساد‎.‎

وتعد نوفاكوفيتش واحدة من أبرز الأسماء الدولية في ‏مجال مكافحة الفساد، بمسيرة حافلة ترأست خلالها لجنة ‏تضارب المصالح في كرواتيا‎.‎ يذكر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد‎ (IACA) ‎منظمة ‏حكومية دولية مستقلة، يقع مقرها في لاكسنبورغ، في ‏النمسا وقد أُطلقت في عام 2010 بهدف دعم تنفيذ اتفاقية ‏الأمم المتحدة لمكافحة الفساد‎ (UNCAC) ‎وحصلت ‏الأكاديمية على صفة منظمة دولية في الـ 8 من آذار 2011 . ‎