الرقابة والتفتيش تبحث مع موفدة الأكاديمية الدولية ‏لمكافحة الفساد سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا
بحثت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية مع موفدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، الخبيرة الكرواتية ناتاشا نوفاكوفيتش، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الإثنين في مقر الهيئة بدمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك، ورصد المعوقات التقنية والقانونية والتنظيمية، واقتراح برامج تدريبية تتوافق مع الواقع السوري.
وأوضح مدير التعاون الدولي في الهيئة الدكتور محمد العطوي، في تصريح لـ سانا، أن زيارة الموفدة تستمر خمسة أيام، وتهدف إلى تشخيص واقع عمل الهيئة، من خلال الاطلاع المباشر على آلية العمل، وإجراء لقاءات مع رؤساء القطاعات والإدارات والمفتشين والعاملين فيها، لتشخيص التحديات القائمة والخروج بتوصيات وبرامج تدريبية تسهم في تطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة الكوادر.
وأوضح العطوي أن التواصل مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد يأتي للاستفادة من خبراتها في مجال التدريب وبناء القدرات، مبيناً أن الهيئة أكدت منذ بداية التعاون؛ ضرورة إعداد برامج تدريبية تراعي خصوصية الواقع السوري، بدلاً من اعتماد نماذج جاهزة لا تتناسب مع احتياجات العمل الرقابي في سوريا.
خطة استراتيجية جديدة
وأشار العطوي إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تطوير عملها وفق خطة استراتيجية جديدة تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية، وتركز على تعزيز إجراءات الوقاية من الفساد، من خلال تبني مفاهيم حديثة، من بينها حق الحصول على المعلومات، ونشر الموازنات، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وأكد العطوي أن الهيئة تواجه تحديات في تأهيل الكوادر البشرية، ولا سيما في المجالات المستحدثة المرتبطة بمكافحة الفساد، الأمر الذي دفعها إلى توسيع التعاون مع عدد من الدول العربية لإعداد حقائب تدريبية متخصصة، تسهم في بناء قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
تفاصيل برنامج الزيارة
من جانبه، أوضح مدير إدارة المراسم والبروتوكول في الهيئة علي الرحال أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات مع مديريات متخصصة، منها التحول الرقمي، والتخطيط والإحصاء، والشكاوى، إضافة إلى جلسات مع مفتشين متخصصين، بهدف تكوين تصور متكامل عن واقع العمل الرقابي في الهيئة.
وأشار الرحال إلى أن الزيارة ذات طابع تشخيصي وليست تقييماً لأداء الهيئة، وتهدف إلى نقل الخبرات الدولية، وتقديم مقترحات عملية لمعالجة التحديات، وبناء قدرات الكوادر، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
وتعد نوفاكوفيتش واحدة من أبرز الأسماء الدولية في مجال مكافحة الفساد، بمسيرة حافلة ترأست خلالها لجنة تضارب المصالح في كرواتيا. يذكر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA) منظمة حكومية دولية مستقلة، يقع مقرها في لاكسنبورغ، في النمسا وقد أُطلقت في عام 2010 بهدف دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) وحصلت الأكاديمية على صفة منظمة دولية في الـ 8 من آذار 2011 .