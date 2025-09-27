دعم حكومي عاجل للقطاع الزراعي في سوريا لمواجهة الجفاف

دمشق-سانا

عقدت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماعاً وزارياً في دمشق، ناقشت خلاله استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوي، وسبل دعم المزارعين لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تداعيات الجفاف.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة أمجد بدر واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي تعيق توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، من محروقات وأسمدة ومبيدات، مؤكداً ضرورة تنسيق الجهود الحكومية ضمن خطة وطنية متكاملة لمواجهة التحديات المناخية.

وتم طرح مقترح تقديم قروض حسنة بدون فوائد للمزارعين، على أن تُعد وزارة الزراعة دراسة تفصيلية تحدد المستفيدين وآليات التوزيع، تُعرض لاحقاً على الجهات المعنية.

من جانبه، أبدى وزير المالية محمد يسر برنية استعداد وزارته لتخصيص التمويل اللازم فور استلام الدراسة، فيما أكد وزير الطاقة محمد البشير جهوزية الوزارة لتوفير مصادر الطاقة الممكنة لدعم القطاع الزراعي.

واتُفق في ختام الاجتماع على عقد جلسة متابعة الأسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ التوصيات، وضمان التزام الوزارات المعنية بالخطوات المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز استقرار القطاع الزراعي في ظل الظروف المناخية الراهنة.

