إطلاق حملة لإزالة الأنقاض في قرية لحايا بريف حماة ضمن حملة “فداء لحماة”

أطلقت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة بالتعاون مع المحافظة، اليوم الإثنين، حملة إزالة الأنقاض في قرية لحايا بمنطقة صوران في ريف حماة الشمالي، وذلك ضمن حملة “فداءً لحماة”.

وأوضح مدير الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة محمد الشيخ قدور في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تستهدف إزالة الأنقاض وترحيلها من الشوارع الرئيسية والفرعية والساحات العامة مع فتح وتسليك الطرقات في القرية لتحسين مظهرها الجمالي وتسهيل حركة مرور الآليات والمارة، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة بشكل متزامن في أربع مناطق هي محردة والسقيلبية وصوران وسلمية وتتوسع أعمالها لتشمل كل النواحي والقرى في المحافظة.

وأشار الشيخ قدور إلى أنه تمت إزالة وترحيل أكثر من 147 ألف متر مكعب من الأنقاض في جميع مناطق المحافظة منذ انطلاق الحملة خلال تشرين الثاني الماضي، مؤكداً استمرار الحملة حتى إزالة آخر متر مكعب من الأنقاض على كامل مساحة المحافظة، بهدف تسهيل عودة النازحين وتوفير البيئة المناسبة لعمل باقي المؤسسات الخدمية في جميع المناطق.

واستهدفت حملة أطلقتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع محافظة حماة نهاية العام الماضي، إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب في ريف المحافظة لتأمين عودة كريمة وآمنة للأهالي النازحين في مخيمات الشمال السوري إلى بلداتهم وقراهم.