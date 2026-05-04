تفعيل خدمة “إخراج القيد العقاري” ضمن مركز خدمة المواطن في يبرود بريف دمشق

أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع المديرية العامة للمصالح العقارية خدمة منح “إخراج القيد العقاري”، ضمن مركز خدمة المواطن في منطقة يبرود، بهدف تسهيل معاملات المواطنين.

وذكرت المحافظة اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفعلت محافظة ريف دمشق في نهاية شهر نيسان الماضي خدمة منح “إخراج القيد العقاري”، ضمن مركز خدمة المواطن في مبنى بلدية صحنايا.

وتُعد مراكز خدمة المواطن في سوريا ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر تقديم خدمات السجل المدني، والعدلي، والعقاري وغيرها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.