إيكو قلب الأطفال وأهميته التشخيصية في ورشة متقدمة بحمص

حمص-سانا

تناولت الورشة التدريبية المتقدمة التي نظمتها منظمة “ميد غلوبال” بالتعاون مع نقابة أطباء سوريا اليوم الخميس بحمص، موضوع تخطيط صدى القلب لدى الأطفال، وأهمية إيكو قلب الأطفال وآليات استخدامه، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية ورفع كفاءة التشخيص في اختصاص أمراض القلب لدى الأطفال.

وتضمنت فعاليات الورشة التي أقيمت في قاعة سامي الدروبي بالمركز الثقافي بمشاركة أكثر من مئة من أطباء الأطفال والقلبية من حمص وبعض المحافظات، محاضرتين نظريتين وتدريبات عملية على أجهزة الإيكو التي قدمتها عدد من الشركات الوطنية الراعية للورشة.

أهمية إيكو قلب الأطفال في التشخيص

وأشار الطبيب ناصر كولكو اختصاصي تداخلية قلب أطفال من فريق منظمة “ميد غلوبال” خلال محاضرته إلى ميزات استخدام إيكو قلب الأطفال وشرح فيزيائيات أساسية بخصوصه وضرورة اتباع أحدث الإرشادات بالعالم عند تطبيق إيكو قلب الأطفال، منوها بأهمية عمل إيكو قلب للأطفال المرضى للكشف عن الآفات بشكل سريع ودقيق بخلاف باقي الأجهزة والوسائل التي تدخل بتشخيص الآفات القلبية.

وفي تصريح لـ سانا عقب المحاضرة، لفت كولكو إلى أهمية التعاون بين منظمة “ميد غلوبال” العالمية ونقابة الأطباء في سوريا ومنها ما تتضمنه الورشة من عناوين مهمة في مجال اتباع أحدث الإرشادات العلمية بالعالم، ولاسيما بمشاركة أكثر من مئة طبيب لممارسة الخبرات النظرية والتطبيق العملي لاستخدام الإيكو لدى تشخيص قلب بعض الأطفال الذين حضروا مع ذويهم.

بدوره، قدم الطبيب المغترب في الإمارات محمود الصوفي استشاري أمراض القلب عند الأطفال خلال محاضرته، تعريفاً بأساسيات إيكو القلب عند الأطفال وكيفية إجرائه وفهم التشريح بشكل صحيح، لوضع التشخيص والعلاج الصحيحين، موضحاً أن الورشة قدمت تشخيص بعض الآفات القلبية عند الأطفال.

وبدورها، أشارت عضو فرع نقابة الأطباء بحمص الطبيبة دانا غليون لـ سانا، إلى أن الورشة جاءت انطلاقاً من دور النقابة وحرصها على تطوير المستوى العلمي لدى الأطباء اختصاصيين ومقيمين، ولا سيما مع قدوم المغتربين أصحاب الكفاءات ولتبادل الخبرات، منوهة بالتعاون ما بين منظمة “ميد غلوبال” ونقابة الأطباء، لتسليط الضوء على موضوع مهم عن تخطيط صدى القلب لدى الأطفال.

من جهتها، عبرت الطبيبة ديمه ضحية اختصاصية أطفال عن أهمية الورشة التي قدمت لها وللأطباء المشاركين فرصة اكتساب المزيد من الخبرات في مجال إيكو قلب الأطفال.

وتأتي أهمية الورشة التدريبية المتقدمة تتويجاً للتعاون المثمر والمستمر ما بين منظمة “ميد غلوبال” ونقابة الأطباء السوريين لتبادل الخبرات النظرية والعملية، ما يسهم في نهضة وارتقاء مستوى الكوادر الطبية في القطاع الصحي في سوريا.

وميد غلوبال (MedGlobal) منظمة دولية طبية غير ربحية، تأسست عام 2017 وتوفر المنظمة خدمات صحية طارئة وتدعم الكوادر الطبية في مناطق الأزمات والنزاعات، من خلال بعثات طبية وتوفير الأدوية والمعدات.