افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي بين سوريا ولبنان وبدء حركة المسافرين عبره

حمص-سانا

افتتح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، ومدير شؤون المسافرين عبد الله شماط، منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان، وذلك ضمن جهود الهيئة لتوسيع جاهزية المنافذ، وتعزيز حركة التنقّل بين البلدين.

وبدأت حركة عبور المسافرين بكلا الاتجاهين عبر المنفذ الواقع في ريف حمص، بعد استكمال الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وانسيابية الحركة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات، جرى اعتماد إجراءات مبسّطة وتسريع عمليات التدقيق، بما يحدّ من زمن الانتظار، إلى جانب توفير خدمات إرشادية وتنظيمية داخل المنفذ، وتعزيز الجاهزية الأمنية والخدمية، بما يتناسب مع طبيعة الحركة المتوقّعة.

وكانت وزارة الأشغال اللبنانية أعلنت أمس تجهيز المنفذ من الجهة اللبنانية، بما يشمل الجسر والساحات لضمان السلامة، وتنظيم حركة العبور.

يُشار إلى أن خدمات هذا المنفذ كانت توقفت عن العمل منذ العام 2024، إثر تدمير الجسر بفعل القصف الإسرائيلي الذي طال في حينه المعابر البرية الحدودية بين لبنان وسوريا.

