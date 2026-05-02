سوريا.. منخفض جوي يبدأ غداً وتحذيرات من أمطار غزيرة ورياح نشطة وعواصف غبارية

دمشق-سانا

تتأثر سوريا اعتباراً من نهار غد الأحد بمنخفض جوي يستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية، وانخفاض في درجات الحرارة، إضافة إلى نشاط في سرعة الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضحت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية في بيان لها، أن الهطولات المطرية ستكون متوسطة إلى غزيرة على الساحل، في حين تكون متوسطة وتغزر أحياناً في المناطق الغربية من محافظات حمص وحماة وإدلب.

وبيّنت الدائرة أن سرعة هبات الرياح ستتراوح بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة يومي الأحد والإثنين على منطقة الساحل وجباله، والمناطق الجنوبية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، بينما تتراوح بين 50 و65 كيلومتراً في الساعة على باقي المناطق السورية خلال الفترة ذاتها.

وأضافت الدائرة: إن الأجواء ستكون سديمية مغبرة قليلاً في المناطق الجنوبية وأجزاء من المنطقة الوسطى، لتتحول إلى سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة، مع احتمال تشكل عواصف غبارية كثيفة في أجزاء من الجزيرة وشرق البلاد.

ودعت الدائرة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مشددةً على التقيد بالإرشادات التالية:

الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات في المناطق الساحلية. تثبيت منظومات الطاقة الشمسية والأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح. تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة. التأكد من توافر الأدوية الموصوفة لمرضى الربو. العناية بالأطفال وكبار السن وعدم بقائهم في الأماكن المفتوحة أثناء الأجواء المغبرة. ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل. إغلاق النوافذ والأبواب في المناطق التي تشهد أجواء مغبرة. القيادة بحذر وتخفيف السرعة على الطرقات، بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية. طلب المساعدة والتوجه إلى أقرب نقطة طبية في حال حدوث نوبات سعال شديد أو ضيق في التنفس.

وأشارت الدائرة إلى إمكانية التواصل مع الدفاع المدني السوري، عبر أرقام الطوارئ المخصصة لكل محافظة والمنشورة عبر معرفاته على تلغرام لطلب خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والمساعدة في الحالات الطارئة والحوادث المرورية.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية، وحوادث انزلاق مروري.