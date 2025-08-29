تنسيق أمني وتنظيمي لضمان نجاح حملة “أبشري حوران” في درعا

درعا-سانا

في إطار استكمال التحضيرات النهائية لانطلاق حملة “أبشري حوران” المقرر انطلاقها غداً السبت من مدرج بصرى الشام، عقد في محافظة درعا اليوم اجتماع أمني وتنظيمي موسع برئاسة محافظ درعا أنور طه الزعبي، وقائد قوى الأمن الداخلي العميد شاهر عمران، وحضور رؤساء المفارز والمناطق الأمنية وممثلي مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وناقش المجتمعون الخطط التنفيذية والتدابير الأمنية اللازمة لضمان سير الحملة بشكل منظم وآمن، مع التركيز على التنسيق بين كل القطاعات الأمنية والجهات المحلية لتأمين الطرقات والمرافق العامة وتسهيل حركة المواطنين وضمان انسيابية عمل الحملة دون أي عرقلة أو إخلال بالنظام.

وأكد الحضور أهمية الرقابة الميدانية الدقيقة خلال أيام الحملة ومتابعة تنفيذ الإجراءات على الأرض لضمان نجاحها وتحقيق أهدافها، ولا سيما فيما يتعلق بتأمين التجمعات وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وحول التحضيرات الجارية أكد رئيس قسم الأمن العام في بصرى الشام زكريا الغزالي لمراسل سانا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية من خلال توزيع العناصر على المداخل الرئيسية للمدرج ومداخل المدينة الخارجية، وتشديد إجراءات دخول وخروج الآليات للمدينة ومحيط الموقع الاثري، وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي.

ويسعى القائمون على الحملة إلى جمع مبلغ 32 مليوناً و740 ألف دولار أمريكي لدعم المشاريع التنموية بالمحافظة، وتشارك في تنفيذ الحملة فعاليات رسمية وأهلية ودينية واجتماعية، لتكون أنموذجاً في العمل التعاوني والتكافل الإنساني بين أبناء المحافظة.