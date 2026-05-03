عدرا الصناعية تمهل المتعاقدين 15 يوماً لاستكمال إجراءات التعاقد

دمشق-سانا

دعت إدارة المدينة الصناعية في عدرا المتعاقدين الذين سددوا الدفعة الأولى البالغة 20 بالمئة من القيمة الإجمالية للمقاسم المخصصة لهم، إلى استكمال إجراءات التعاقد، وفق الأصول المعتمدة.

ووفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، أوضحت اللجنة المكلفة بدراسة الأضابير المخالفة وتصويبها إتاحة الفرصة أمام المتعاقدين لاستكمال إجراءات التعاقد بسعر يتراوح بين 30 و35 دولاراً للمتر المربع، مع الالتزام بأحكام نظام الاستثمار رقم 432 لعام 2025.

وأمهلت اللجنة المعنيين مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ المحضر، على أن يلغى التخصيص في حال عدم الالتزام أو عدم الاستجابة ضمن المهلة المحددة.

وتعد المدينة الصناعية في عدرا من أبرز المدن الصناعية في سوريا، إذ تضم عدداً كبيراً من المنشآت الإنتاجية، وتعتمد في تمويل مشاريعها الخدمية على إيرادات بيع المقاسم الصناعية والأقساط المترتبة على المستثمرين، بهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة العمل والاستثمار.