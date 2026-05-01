وفاة طفلتين غرقاً في سد المزينة بريف حمص وبحيرة ميدانكي شمال حلب

حلب وحمص-سانا

توفيت طفلتان اليوم الجمعة إثر حادثي غرق منفصلين، أحدهما في سد المزينة بريف حمص الغربي، والآخر في بحيرة ميدانكي بريف حلب الشمالي.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن فرقه في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحمص تلقت بلاغاً بسقوط أربعة أطفال في مياه سد المزينة أثناء اللعب، حيث تمكن الأهالي والفرق المختصة من إنقاذ ثلاثة أطفال، فيما عملت فرق الدفاع المدني على انتشال جثمان الطفلة الرابعة، ونقلها إلى مشفى تلكلخ لتسليمه أصولاً لذويها.

وفي حلب، انتشلت فرق الدفاع المدني جثمان طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، بعد غرقها في بحيرة ميدانكي بريف عفرين شمال المحافظة.

وأوضح مصدر في الدفاع المدني لمراسل سانا أن فرق الإنقاذ استجابت لبلاغ حول حادثة غرق في البحيرة، حيث باشرت عمليات البحث وتمكنت من انتشال جثمان الطفلة.

وكانت فرق الدفاع المدني انتشلت أمس في ناحية جنديرس بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي جثمان أب وطفله البالغ من العمر أربع سنوات من نهر عفرين في قرية تل سلور، وذلك بعد تعرضهما للغرق يوم الأربعاء في منطقة أم كعب.

وشهدت الفترة الماضية العديد من حوادث الغرق لأطفال وشبان بمقتبل العمر وغيرهم، بسدود أو أنهار أو قنوات ري أو سيول أو برك مائية بمناطق متفرقة من سوريا، حيث حذّر الدفاع المدني مراراً من خطورة الاقتراب من هذه المواقع، مؤكداً أنها غير صالحة للسباحة وتشكل تهديداً لحياة المدنيين.