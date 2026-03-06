محروقات حمص تواصل إنتاج الغاز المنزلي لتلبية الطلب المتزايد

نادي حمص الفداء يتوج بطلاً لبطولة درع وزارة الرياضة والشباب في كرة السلة على حساب نادي الوحدة
افتتاح ثانوية بنات طرطوس ومدرسة محمد حسينية بعد إعادة التأهيل والترميم
قائد الأمن الداخلي بحمص يقدم العزاء لأسرتي ضحيتي جريمة زيدل ويؤكد استمرار التحقيقات
المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفتح آفاقاً جديدة لطلاب الشهادة الثانوية
يوم حقلي في قرية العريضة بريف حمص لبحث واقع الزراعات المحمية وآفاق تطويرها
