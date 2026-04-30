زراعة دمشق وريفها تبحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سبل دعم المشاريع التنموية

ريف دمشق-سانا

بحث مدير زراعة دمشق وريفها زيد أبو عساف مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في سوريا سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم المشاريع التنموية في القطاعين النباتي والحيواني، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الواقع الزراعي في المحافظة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الموسع الذي عقد، اليوم الخميس، في مبنى المديرية بريف دمشق، بحضور رؤساء الدوائر المختصة، آليات العمل المشترك وتحديد أولويات التدخل خلال المرحلة المقبلة.

وعرضت المديرية رؤية متكاملة للمشاريع الإستراتيجية المقترحة، تم إعدادها وفق دراسة دقيقة للاحتياجات الميدانية، بما يضمن مواءمة التدخلات التنموية مع الطبيعة الجغرافية للمحافظة.

وركزت النقاشات على سبل تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق تنمية مستدامة ويدعم الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في سبيل دعم القطاع الزراعي وتحسين إنتاجيته حيث تركزت النقاشات التي جرت بين وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في الـ28 من شهر نيسان الجاري حول تقييم مشاريع المنظمات المجتمعية في تعزيز مرونة النظم الزراعية الغذائية في سوريا.

