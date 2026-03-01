محطة غونا تعود للعمل وتؤمّن الإنتاج النفطي شرق الشدادي بريف الحسكة

IMG 20260301 WA0038 محطة غونا تعود للعمل وتؤمّن الإنتاج النفطي شرق الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا

عادت محطة نفط غونا، شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة، إلى الخدمة، بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة أعمال تخريب طالت أجزاءً منها.

وأكد مدير المحطة، جلال العابد، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد، دخول المحطة الخدمة مجدداً بعد إعادة تشغيلها بخبرات وطنية، مشيراً إلى تشغيل المراحل الثلاث جميعها بالتحكم اليدوي بدلاً من أجهزة التحكم، وذلك بإشراف مباشر ومناوبة مستمرة من الكوادر العاملة.

وأوضح العابد أن العاملين أجروا خلال الفترة الماضية أعمال صيانة شاملة للأجزاء المتضررة في فواصل المحطة وكامل الخطوط، مبيناً أن العمل مستمر حالياً، وأن المحطة تعمل بالشكل المطلوب، بإشراف مباشر من المدير التنفيذي للشركة السورية للنفط.

وكانت المحطة تعرضت خلال الفترة الماضية لأعمال تخريب وسرقة ممنهجة، في ظل حالة الفلتان الأمني التي شهدتها المنطقة قبل دخول الجيش العربي السوري إليها.

