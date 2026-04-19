إصابة 4 وأضرار مادية جراء العاصفة المطرية في التمانعة بريف إدلب

إدلب-سانا

أصيب 4 أشخاص بجروح مختلفة جراء العاصفة المطرية التي تعرضت لها بلدة التمانعة في منطقة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح رئيس بلدية التمانعة غازي البكري في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن ثلاثة أطفال من أسرة واحدة أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة انهيار أحد جدران منزلهم وحالتهم مستقرة، فيما سقطت سيدة من أعلى سطح منزلها أثناء محاولتها تثبيت ألواح الطاقة الشمسية، ويتم تقديم العلاج لها في المشفى حالياً.

وبين أن العاصفة أدت إلى أضرار مادية كبيرة في القطاع الزراعي ومنظومات الطاقة الشمسية البالغ عددها نحو 200 منظومة، لافتاً إلى أن خسائر المزارعين كبيرة لاعتمادهم بشكل كلي على هذه المنظومات في ري أشجار الفستق الحلبي والبالغ عددها في البلدة نحو نصف مليون شجرة، إضافة لمحاصيل البطاطا والخضراوات.

بدورهم محمد موسى البكري ومحمد الكنج ومصطفى البكري من أهالي التمانعة أشاروا إلى أن خسائر الفلاحين كانت كبيرة جداً، وأن اعتمادهم الأساسي في الري حصراً على منظومات الطاقة الشمسية، نظراً لضعف التيار الكهربائي في المنطقة، وناشدوا الجهات المعنية بتعويض خسائرهم الكبيرة، والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من المحاصيل وخاصةً محصول البطاطا لتجنب خسائر إضافية.

يذكر أن عدد من مناطق شمال سوريا تعرضت أمس السبت لعاصفة مطرية قوية مصحوبة برياح شديدة، تسببت بأضرار مادية وبشرية متفاوتة، وخاصة في القطاع الزراعي.