تفعيل خدمة “إخراج القيد العقاري” ضمن مركز خدمة المواطن في صحنايا بريف دمشق

أعلنت محافظة ريف دمشق تفعيل خدمة منح “إخراج القيد العقاري” ضمن مركز خدمة المواطن في مبنى بلدية صحنايا بالتعاون مع إدارة منطقة داريا والمجلس المحلي.

وذكرت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة جاءت كثمرة تنسيق مشترك لتعزيز كفاءة العمل الإداري، وتهدف بشكل أساسي إلى تسهيل إنجاز المعاملات العقارية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، بما يضمن تقديم الخدمات بيسر وسهولة وضمن أفضل المعايير الممكنة.

وكان محافظ ريف دمشق عامر الشيخ افتتح في الـ 22 من كانون الثاني الماضي، مركز خدمة المواطن في بلدة صحنايا بعد إعادة تأهيله، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتُعد مراكز خدمة المواطن في سوريا ركيزة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية، عبر تقديم خدمات السجل المدني، العدلي، والعقاري وغيرها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.