المواصلات الطرقية في إدلب تنفّذ أعمال صيانة وتأهيل لرفع جاهزية الطرق الحيوية

إدلب-سانا

نفّذ فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في إدلب، عدداً من أعمال الصيانة والتأهيل على المحاور والطرق الحيوية في المحافظة، بهدف رفع جاهزيتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، ضمن خطة المؤسسة المستمرة للحفاظ على شبكة الطرق المركزية والمظهر الحضاري لها.

وأوضح مدير فرع إدلب في المؤسسة المهندس عبد الكريم عثمان، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عقد التصريف المطري والنظافة على المحورين الجنوبي والشمالي للمحافظة، ولا سيما محور تل الكرامة – سرمدا – باب الهوى، بما يسهم في تحسين واقع الطرق، وتعزيز السلامة المرورية.

وفيما يتعلق بجسر اشتبرق، أشار عثمان إلى أن الفرع نفذ أعمال صيانة شملت إعادة تأهيل فاصل التمدد ضمن موقع الجسر، لضمان استمرارية الجاهزية الفنية وسلامة الحركة عليه.

ولفت عثمان إلى أن فرع المؤسسة يواصل تنفيذ أعمال الصيانة الإسعافية على عدد من المحاور الحيوية، منها طريقا M4 وM5، وطرق (إدلب – حلب القديم)، و(إدلب – سرمدا)، و(سراقب – أريحا)، و(إدلب – سلقين)، حيث تضمنت قشط المواقع المتضررة ومعالجة الحفر ومد المجبول الإسفلتي، بما يضمن تحسين واقع الطرق وتأمين السلامة المرورية.

وتعمل المؤسسة وفق عثمان بالتعاون مع فرع الشركة السورية للبناء والتشييد في المحافظة على توسيع محور طريق (إدلب – المسطومة – أريحا)، بهدف تحسين واقع النقل وتسهيل حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.

وكان فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في محافظة إدلب، بدأ في الـ 17 من الشهر الجاري، التحضيرات الفنية الإدارية الخاصة بمشروع توسعة طريق إدلب – أريحا، تمهيداً للمباشرة بالتنفيذ فور انتهاء المسح الطبوغرافي، في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة المرورية، وتخفيف الازدحام على أحد أهم المحاور الحيوية في المحافظة.