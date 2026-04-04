قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت في جباثا الخشب، وأقامت حاجزاً مؤقتاً على المدخل الشرقي للبلدة.

وأضاف المراسل: إن القوة تابعت تحركها باتجاه قرية أوفانيا، ونصبت حاجزاً مؤقتاً على مفرق قرية الحرية، بالريف الشمالي قبل أن تنسحب لاحقاً من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق اليوم في الطريق الواصل بين قرية طرنجة وبلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت في قرية رويحينة بالريف الشمالي، واعتقلت أحد رعاة الأغنام ثم أفرجت عنه في وقت لاحق.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

