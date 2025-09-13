افتتاح فندق “بارك بلازا صلنفة” بعد عملية تأهيل شاملة لدعم السياحة الشتوية

اللاذقية-سانا

افتتح وزير السياحة مازن الصالحاني برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان، اليوم، فندق “بارك بلازا صلنفة”، وذلك بعد الانتهاء من إعادة تأهيله وترميمه، حيث يمزج في حلّته الجديدة بين الأصالة والرقي، معبّراً عن الهوية الفريدة لبلدة صلنفة، في خطوة تهدف إلى دعم السياحة ورفد الاقتصاد المحلي.

وبيّن الوزير الصالحاني في تصريح لمراسل سانا، أن توقيت الافتتاح مع نهاية الموسم السياحي الحالي يأتي تحضيراً للموسم القادم وتعزيزاً للسياحة الشتوية، قائلاً: “يمكننا وصف الفندق بأنه أول مشروع سياحي شتوي في المحافظة مزود بكل التجهيزات الخاصة بالسياحة الشتوية، من مركز عناية واستجمام داخلي شتوي وغرف ساونا”.

وأضاف وزير السياحة: إن أبرز أهداف المشروع هو “تأمين أكبر عدد من فرص العمل لأهل المنطقة”، مشيراً إلى أن “قطاع السياحة في اللاذقية ممتاز جداً”، كاشفاً عن توقيع “عقود جديدة لمنتجعات سياحية ضخمة ستبصر النور قريباً”.

من جانبه، أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى الجهود المشتركة المبذولة لتطوير القطاع السياحي، قائلاً: “هناك عدد من المشاريع نعمل عليها بالتنسيق مع وزارة السياحة لتعزيز السياحة في محافظة اللاذقية بشكل أساسي”، ونوه بنجاح الجهود في جذب السياح من داخل سوريا ومن العديد من الدول كالأردن وقطر والسعودية، إضافة لعدد من السياح الأجانب، ما خلق ترويجاً جيداً وأعطى انطباعاً ممتازاً عن المحافظة.

وأكد عثمان أن المحافظة “تعمل بخطوات ثابتة على مشاريع سياحية كبيرة في محافظة اللاذقية، ستوفر وجهات جديدة للسياح، وتجذب المستثمرين، وتوفر فرص عمل كبيرة لأهل المحافظة، ما يساهم في تحسين الاقتصاد المحلي”.

وتُمثّل إعادة افتتاح الفندق، الذي يعود تاريخ بنائه لعام 1929، نقلة نوعية في البنية التحتية السياحية في صلنفة، حيث يهدف إلى تقديم خدمة فندقية راقية تلبي تطلعات الزوار، وتساهم بشكل فعّال في إحياء الحركة الاقتصادية والسياحية على مدار العام، ولا سيما في فصل الشتاء.