“ترانسافيا” للطيران تلغي جزءاً من رحلاتها مع ارتفاع أسعار الوقود

باريس-سانا

أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة ترانسافيا التابعة لمجموعة إير فرانس-كيه إل إم إلغاء عدد من رحلاتها خلال شهري أيار وحزيران، على خلفية ارتفاع أسعار وقود الطائرات، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت فرانس برس اليوم الإثنين عن متحدث باسم الشركة قوله: إن الرحلات الملغاة تمثل نحو 2% من إجمالي جدول الرحلات، مؤكداً أن الشركة ستمنح الركاب المتضررين خيارات تشمل إعادة الحجز مجاناً أو الحصول على قسيمة سفر، أو استرداداً كاملاً لقيمة التذاكر.

وأشار إلى أن الشركة، على غرار شركات الطيران الأخرى، اضطرت إلى رفع أسعار التذاكر بمتوسط 10 يورو للرحلة ذهاباً وإياباً، في ظل الضغوط المتزايدة على تكلفة التشغيل.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه شركات الطيران الأوروبية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، إثر إغلاق مضيق هرمز، اذ تستورد أوروبا نصف احتياجاتها من الكيروسين من دول الخليج، ما أدى إلى انتقال تأثير أزمة الطاقة من الأسواق إلى القطاعات الخدمية، وعلى رأسها الطيران، حيث بدأت الشركات بتعديل جداولها ورفع الأسعار للتعامل مع بيئة تشغيل أكثر كلفة.

وكان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن حذر في وقت سابق من اقتراب القارة من أزمة إمدادات محتملة إثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــــ الإيرانية، مرجحاً أن تؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار واضطرابات في قطاع النقل، بما في ذلك تقليص الرحلات الجوية.