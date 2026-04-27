مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت قارباً لتهريب المخدرات في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا

قتل الجيش الأميركي ثلاثة أشخاص في ضربة جوية استهدفت قارباً “منخرطاً في عمليات تهريب مخدرات” في شرق المحيط الهادئ.

وترفع هذه الضربة عدد قتلى الحملة العسكرية الأميركية ضد من تصفهم واشنطن بـ “إرهابيي المخدرات” خلال الأشهر الماضية إلى 185 قتيلاً على الأقل، وفق إحصاء نشرته وكالة فرانس برس اليوم الإثنين.

وأكدت القيادة الجنوبية للجيش الأميركي “ساوثكوم” على منصة إكس أن القارب المستهدف “تشغّله منظمات إرهابية”، وأن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أنه كان يبحر “في طرق معروفة لتهريب المخدرات”.

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس الأول مقتل شخصين في ضربة استهدفت قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات، ليرتفع عدد قتلى الحملة في أميركا اللاتينية إلى 182 شخصاً على الأقل قبل الضربة الأخيرة.