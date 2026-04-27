فرنسا تنقذ 119 مهاجراً خلال محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت أكثر من مئة مهاجر أثناء عبورهم قناة المانش للوصول إلى بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت فرانس برس اليوم الإثنين عن سلطات السواحل الفرنسية “بريمار” المسؤولة عن المنطقة قولها: إنه في إطار عمليات عدة جرى تنفيذها السبت، تمكنت فرق الإغاثة على الساحل الشمالي لفرنسا من إنقاذ 119 شخصاً حاولوا عبور القناة، في حين تم نقل أحدهم إلى المستشفى.

وكانت فرنسا وبريطانيا وقعتا يوم الخميس الماضي اتفاقاً جديداً، يقضي بوقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين عبر القناة، ويمتد لثلاث سنوات، وبموجب هذا الاتفاق زادت لندن من مساهمتها لتمويل العمليات الفرنسية.

ووفقا لإحصاءات فرانس برس وبالاستناد إلى مصادر رسمية فرنسية وبريطانية، لقي 29 مهاجراً مصرعهم عام 2025، خلال محاولتهم العبور من الساحل الشمالي لفرنسا إلى الساحل الجنوبي لبريطانيا، بينما سجل حتى الآن هذا العام، مصرع ستة أشخاص خلال قيامهم بهذه الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك