محافظ السويداء يلتقي فعاليات اجتماعية وثقافية في قريتي خربا وجبيب



درعا-سانا

التقى محافظ السويداء مصطفى البكور برفقة قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد حسام طحان، اليوم الإثنين، فعاليات اجتماعية وثقافية في قريتي خربا وجبيب بريف المحافظة.

وأكد البكور خلال اللقاء على ضرورة تأمين وتوفير الاحتياجات الخدمية والاقتصادية للريف، لأنه عصب النمو والرافد الأكبر لزراعة القمح والحبوب والخضراوات بكل أنوعها، حيث استمع خلال اللقاء إلى المطالب الأساسية للسكان من تحسين ظروف بيئة البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرقات.

وأشار البكور إلى أنه تم وضع خطة لمعالجة التحديات تضمنت العديد من النقاط، أهمها إنشاء نقطة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، بهدف ضبط الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

بدوره بين مدير العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس سليمان في تصريح لمراسل سانا، أن قرى الريف الغربي عانت الكثير خلال الفترات الماضية على زمن النظام البائد من انفلات أمني كبير، أثر بشكل مباشر على الإقامة والاستقرار ومزاولة الأعمال وخاصة الزراعية للمواطنين.

وأشار سليمان إلى أنه يتم العمل اليوم على تشكيل فريق عمل دائم لتوفير الاحتياجات الأساسية وتطوير مشاريع البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق.

من جانبه أوضح رئيس بلدية خربا المهندس منهل سمارة في تصريح مماثل، أن اللقاء كان مثمراً وقيماً، لما كان له من أثر إيجابي في استجابة المحافظ الفورية لمطالبات الأهالي، من خلال إصلاح بئر المياع المغذية للبلدة لأهميته الحيوية في تأمين مياه الشرب والاستقرار الأسري والحد من الهجرة من الريف للمدينة.