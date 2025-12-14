الطقس مستقر والحرارة حول معدلاتها في عموم سوريا

دمشق-سانا

تحافظ درجات الحرارة اليوم في مختلف المناطق السورية على قيمها المسجلة دون تغييرات ملموسة، لتكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية بقليل.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الطقس مستقراً مع انتشار لبعض السحب في المنطقة الجنوبية، ومشمساً في بقية المناطق.

تتحرك الرياح بصورة غربية متقلبة معتدلة السرعة عند 5 إلى 10 كم/ساعة، تترافق بهبات نشطة نسبياً عند 25 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المحافظات:

دمشـــق وريفها5 /14
القنيــطرة5 /13
درعــــا6 /16
السـويـداء4/ 12
حمـــص4 /16
حمــــاة4 /17
الـلاذقـيـة12 /18
طـرطـوس12 /19
حــلـب3 /15
إدلــــب4 /16
دير الزور6 /15
الرقة4 /15
الحسكة5 /15
