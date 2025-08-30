الصناعات الكيميائية السورية حاضرة في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

حجزت الصناعات الكيميائية السورية مشاركات واسعة في معرض دمشق الدولي، من خلال تواجد شركات سورية رائدة في هذا المجال لتظهر جودة المنتج السوري بأصناف متعددة تلبي احتياجات السوق المحلي والخارجي.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المشاركين الذين أجمعوا على أهمية إقامة معرض دمشق الدولي، كونه يشكل منصة اقتصادية تجمع قطاع الأعمال بالمستهلك والمصدر.

محمود الشاعر من الشركة السورية للصناعات الكيميائية والمنظفات أشار الى أن المعرض بدورته الـ62 يسهم في النهوض بالاقتصاد السوري من خلال مشاركة كبيرة للشركات بمختلف اختصاصاتها.

ولفت الشاعر إلى أن المعرض يشكل منصة تعريفية لجودة المنتج السوري للتجار العرب والأجانب، وفرصة للترويج للصناعات الكيميائية بما يتيح إيجاد فرص استثمارية مستقبلاً في الأسواق العالمية، وتوسيع العملية التصديرية.

شادي أنارة من شركة سامبو وايت للمنظفات قال: شاركنا بالمعرض لإيصال المنتج إلى جميع المستهلكين، مشيراً إلى أن المعرض يشهد إقبالاً جيداً من الزوار والمتخصصين، بما يسهم في انتشار واسع للصناعات السورية.

نورس الحلاق مسؤول الإنتاج في شركة المشكاة، وهي شركة مختصة بمواد التنظيف ذات المنشأ الطبيعي، لفت إلى أن هدف المشاركة في معرض دمشق الدولي هو دعم الصناعة الوطنية السورية، وخاصة أن سوريا معروفة بريادة الأعمال، ولا سيما في مجال الصناعات الكيميائية، وهذا برز خلال فعاليات المعرض من خلال تواجد العديد من الشركات الرائدة.

من جانبه أوضح سهيل عكيه من شركة كرمل للمنظفات أن مشاركة الصناعي السوري مهمة جداً في معرض دمشق الدولي لأنه ينقل للعالم صورة الصناعات السورية، وخاصة أن الصناعات الكيميائية رائدة في العالم، ومنافسة قوية وتصدر إلى الدول العربية والأوروبية، والصناعي السوري يتميز بالتجدد ومواكبة التقنيات العالمية.

وتتواصل فعاليات معرض دمشق الدولي بمشاركة محلية وعربية وأجنبية حتى الخامس من أيلول المقبل.