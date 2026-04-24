وزير العدل: انطلاق المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد ومجرميه الأسبوع القادم

دمشق-سانا

أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس عن انطلاق المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد ومجرميه الأسبوع القادم ضمن مسار العدالة الانتقالية، وإحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون.

وقال الوزير الويس في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الجمعة: “تتهيأ قاعة محكمة الجنايات في دمشق، بعد استكمال تجهيزها وإنهاء الإجراءات القضائية، للّحظة التي طال انتظارها من قبل الضحايا، بانطلاق المحاكمات العلنية الأسبوع القادم لأزلام النظام البائد ومجرميه، ضمن مسار العدالة الانتقالية، وبما يكفل إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون”.

وكان وزير العدل مظهر الويس، تفقد يوم أمس الخميس، عدلية دمشق بعد انتهاء قسم من أعمال الترميم الجارية فيها، واطلع على تجهيز قاعة محكمة الجنايات الرابعة، والتي ستشهد انطلاق محاكمة رموز النظام البائد، ضمن مسار العدالة الانتقالية.