الطوارئ تدعو للالتزام بإرشادات السلامة بالتزامن مع عدم الاستقرار الجوي في سوريا

دمشق-سانا

حذّرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من تأثر مناطق الساحل وإدلب وحلب وشمال الرقة، إضافة إلى الحسكة ولا سيما المناطق الشمالية والشرقية منها، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق مع احتمالية هطول زخات رعدية من الأمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وذلك اعتباراً من ظهر يوم غد الأحد وحتى مساء الإثنين.

وأشارت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، اليوم السبت، إلى وجود احتمالية متوسطة لتشكل خلايا ركامية قد تؤدي إلى هطولات غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية، وتساقط لحبات البرد، إضافة إلى نشاط في الرياح الهابطة، ما يزيد مخاطر تشكل السيول في بعض المناطق.

ودعت الدائرة المواطنين إلى التقيد بجملة من الإرشادات الوقائية وإرشادات السلامة العامة، وهي:

تجنب التواجد في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية عند حدوث هطولات غزيرة. عدم المخاطرة بعبور أي مجرى مائي مهما بدت مستويات المياه منخفضة. تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطّتها حبات البرد. تجنب السير في الطرقات الزراعية. عدم الاقتراب من مجاري المياه والسيول، وخاصة لحماية الأطفال وكبار السن والنساء وذوي الإعاقة. الامتناع عن التصوير أو الاقتراب لمشاهدة السيول. الابتعاد عن الجسور فوق المجاري المائية في حال اشتداد الجريان وعدم المجازفة بعبورها بالآليات. عدم إيقاف المركبات في مناطق منخفضة أو قرب المجاري المائية. تخفيف السرعة على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية غزيرة. عدم الوقوف قرب الأشجار المنفردة أو أبراج الكهرباء أو في الأماكن المرتفعة أثناء العواصف الرعدية القوية. تجنب استخدام الهواتف المحمولة أثناء العواصف الرعدية القوية. تثبيت الخيام والأجسام القابلة للتطاير بفعل هبات الرياح. عدم الاقتراب من المباني والجدران المتصدعة.

وأكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جاهزيتها لتلقي البلاغات وتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، داعية المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام المخصصة لذلك عند الحاجة.

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن بدء التأثير الفعلي لحالة عدم الاستقرار الجوي الذي تتأثر فيه سوريا منذ عصر يوم أمس الجمعة، ويستمر حتى ظهر يوم الإثنين المقبل، وتبلغ ذروتها يوم غد الأحد، محذرة من تشكل السيول وتساقط حبات البرد ولا سيما خلال يومَي الأحد والإثنين.