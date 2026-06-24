إصابة 14 شخصاً بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا

أصيب 14 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في عموم سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الأربعاء، أن فرقه استجابت لـ 14 حادث سير، أسفرت عن إصابة 13 شخصاً، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.



وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجاب الدفاع لـ 250 حريقاً، بينها 28 حريقاً في الحقول والمحاصيل الزراعية، و 222 حريقاً متفرقاً في (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها، مسفرة عن إصابة واحدة لأحد عناصر الإطفاء، وخسائر مادية في الممتلكات.



وشدد الدفاع المدني التأكيد على عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.



وتوفي شخص وأصيب 6 آخرون جراء 228 حريقاً وحوادث سير في سوريا أمس الأول الإثنين، استجابت لها ‏فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.