بدء عودة الاتصالات والكهرباء بشكل تدريجي إلى دير الزور

دير الزور-سانا

عادت اليوم السبت خدمات الاتصالات الأرضية والخليوية بشكل تدريجي إلى دير الزور بعد أن تمكنت الورشات الفنية من إصلاح العطل على مسار مدينة تدمر ومحطة الـ T4، فيما شهدت المحافظة عودة التيار الكهربائي بشكل إسعافي.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي للشركة العامة لكهرباء دير الزور عبد الرحمن زارع لسانا، أن ورشات الشركة عملت على تأمين التيار الكهربائي بشكل إسعافي عبر تشغيل العنفات في محطة التيم ما يسهم في تشغيل عنفات المياه ويؤمن وصول المياه والكهرباء للأهالي.

وأكد أن الورشات تواصل عمليات الإصلاح على خط التوتر العالي 230 ك.ف المغذي للمحافظة الذي تعرض لعطل أمس.

من جانبه أوضح مدير فرع اتصالات دير الزور أنس الياسين أن السيول والعاصفة التي ضربت منطقة البادية أدت لحدوث قطعين في الكبل الضوئي بين تدمر والـ T4، وتعذر خروج الورشات مساء بسبب الأحوال الجوية السائدة، حيث خرجت صباح اليوم ورشات الكوابل الضوئية التابعة لاتصالات حمص بالتنسيق مع ورشات اتصالات دير الزور وتمكنت من إصلاح العطل الحاصل وإعادة الاتصالات إلى المحافظة بشكل تدريجي.

يذكر أن دير الزور شهدت أمس الجمعة انقطاعاً تاماً لخدمة الاتصالات الأرضية والخليوية، والتيار الكهربائي نتيجة أعطال متفرقة متزامنة وتشهد المحافظة تكرار الانقطاعات، نتيجة تهالك الشبكات والأحمال الزائدة.