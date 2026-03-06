إفطار رمضاني يجمع الطلبة والكادر التعليمي في جامعة حمص

حمص-سانا

نظم اتحاد طلبة جامعة حمص اليوم الجمعة، إفطاراً رمضانياً بمشاركة واسعة من الطلبة والكادر التعليمي والإداري بالتعاون مع رئاسة الجامعة ومنظمة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، وبحضور فعاليات اجتماعية وثقافية، وذلك في حرم الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية تشكل فرصة للقاء الطلبة مع الكادر التعليمي في أجواء اجتماعية تعزز شعور الانتماء للجامعة، مشيراً إلى أهمية تنشيط الحياة الطلابية داخل الحرم الجامعي وإتاحة مساحات للتواصل الإيجابي بين الطلبة والأساتذة.

بدوره بيّن مدير قسم الفعاليات والأنشطة الطلابية في اتحاد طلبة الجامعة محمد حمامي أن مأدبة الإفطار تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رئاسة الجامعة ومنظمة IHH التركية، لافتاً إلى أن الفعالية تستهدف نحو ألف مشارك من الطلبة والعاملين في الجامعة بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية والأخوية بينهم.

وأضاف حمامي أن برنامج الفعالية لم يقتصر على الإفطار الجماعي، بل تضمن فقرات إنشادية وبرامج ثقافية ومحاضرات تناولت فضائل شهر رمضان المبارك، ما أضفى أجواء روحانية وثقافية داخل الحرم الجامعي.

من جهته أشار الطالب في كلية الآداب بالجامعة حمزة الأشقر إلى أهمية هذه المبادرات التي تجمع الطلبة في أجواء رمضانية مميزة داخل الجامعة، لافتاً إلى ضرورة استمرار هذه الأنشطة وتوسيعها لما تحمله من أبعاد اجتماعية إيجابية.

وتندرج هذه الفعالية ضمن جهود جامعة حمص واتحاد الطلبة لتنشيط الحياة الجامعية وتعزيز دور الأنشطة الاجتماعية والثقافية في دعم التواصل بين الطلبة والكادر التعليمي والإداري، بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والانتماء داخل المجتمع الجامعي.