تركيب واستبدال 5 محولات كهربائية في داريا والزبداني بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أنجزت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق تركيب 3 محولات كهربائية في مدينة داريا، واستبدال محولتين بمنطقة الزبداني، وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية في تلك المناطق.

وبينت الشركة عبر حسابها على الفيسبوك اليوم الأحد أن الكوادر الفنية في الشركة أنهت أعمال تركيب (3) محولات باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير لكل منها في مراكز تحويل (داريا 55 – جامع الفارس، داريا 10 – محطة القطار، وداريا 93 – رياض الأسود)، حيث تمت إعادة تأهيل هذه المراكز بالتعاون بين الشركة والمجتمع المحلي والمجلس النرويجي (NRC).

وذكرت الشركة أن ورشات قسم كهرباء الزبداني قامت باستبدال محولتين كهربائيتين باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بدلاً من محولتين معطوبتين في مركز تحويل “البديري” بمضايا، وفي منطقة “كفر العواميد”.

وكانت ورشات الشركة أنجزت خلال الأسبوع الماضي استبدال محولتين كهربائيتين في منطقتي قدسيا والتل، إضافة إلى إجراء صيانات وإعادة تأهيل للشبكة في عدة مناطق بريف دمشق.