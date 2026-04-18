٢٠٢٦٠٢٢٦ ٠٧٥٨٥٩ انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في عموم سوريا وأمطار في عدة مناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت، لتصبح حول معدلاتها السنوية في عموم سوريا، فيما تكون الأجواء سديمية مغبرة في أغلب المناطق الداخلية، نتيجة استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر حتى فجر الثلاثاء القادم.

وحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية يكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً إلى غائم بشكلٍ عام، وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصةً على المناطق الساحلية والشمالية والشرقية والجزيرة.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ويحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، بينما في باقي المناطق جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبّات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا، وخاصة على المرتفعات الساحلية والوسطى والجنوبية والقلمون، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق14/22
ريف دمشق (القلمون)10/17
القنيطرة14/21
درعا15/24
السويداء13/21
حمص14/21
حماة14/22
اللاذقية20/26
طرطوس20/26
حلب14/21
إدلب14/22
دير الزور16/21
الرقة16/21
الحسكة13/18
