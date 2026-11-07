اليمن وموريتانيا تدينان استهداف مليشيات الحوثي المتكرر للمدينة المنورة

عواصم-سانا



أدانت اليمن وموريتانيا محاولة مليشيات الحوثي المتكررة استهداف المدينة المنورة في السعودية بالصواريخ الباليستية.



وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أمس الجمعة: إن هذا الاعتداء يعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم.



وأكدت الوزارة، تضامن اليمن الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم إزاء استمرار الاعتداءات الإرهابية لمليشيا الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي للتهديدات التي تشكلها على أمن اليمن والمنطقة واستقرارها.

استهداف المدينة المنورة ‏انتهاك لحرمة المقدسات الإسلامية ‏

في السياق، أدانت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان مماثل، محاولة ميليشيا الحوثي استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي، مؤكدة تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.



وأكدت الوزارة أن استهداف المدينة المنورة، بما لها من قدسية ومكانة رفيعة في قلوب المسلمين، يمثل انتهاكاً مرفوضاً لحرمة المقدسات الإسلامية وتهديداً لأمن المسلمين وطمأنينتهم.



وجددت الوزارة، موقف موريتانيا الثابت الداعي إلى صون المقدسات، واحترام سيادة الدول، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

استهداف المدينة ومكة جريمة تتنافى مع تعاليم الإسلام

بدورها، أدانت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تكرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات الآثمة تمثل انتهاكاً لحرمة البقاع المقدسة، وترويعاً لقاصدي الحرمين الشريفين من المصلين والزوار.



وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن استهداف المدينة ومكة جريمة مدانة، تتنافى مع تعاليم الإسلام والقيم الإنسانية، وتكشف إصرار الميليشيا على انتهاك المقدسات وتعريض الآمنين للخطر.



وشددت على أن هذه المحاولات لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، مؤكدةً ثقتها بقدرة الجهات المختصة على حماية المقدسات وصون أمن قاصدي الحرمين الشريفين.



وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة أمس، بينما أعلن الخميس اعتراض وتدمير ‏صاروخ ‏باليتسي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة المدينة المنورة.