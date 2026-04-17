المستشفى الوطني بدمشق يعلن أسماء المرشحين للاختبارات الشفوية لمسابقة التعيين

دمشق-سانا

أعلن المستشفى الوطني الجامعي بدمشق أسماء المرشحين للاختبارات الشفوية، في إطار المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعيين عاملين فيه ضمن الاختصاصات الإدارية والفنية والمهنية.

وأشار المستشفى، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر الرابط:

ووفق البيان، يتوجب على المرشحين الدخول إلى الرابط المرفق لمتابعة جميع المستجدات، ومواعيد الاختبارات الخاصة بالمسابقة:

وأكد المستشفى أن الدخول إلى الرابط يكون من خلال الرقم الذي تمّ تسجيله ضمن الاستمارة الإلكترونية، ولن يقبل أي رقم آخر.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المشفى الوطني الجامعي بدمشق)، في الـ 17 من آذار الماضي، عن توفر شواغر وظيفية للاختصاصات الإدارية والفنية والمهنية في المستشفى الوطني بدمشق.