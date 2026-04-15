السورية للبريد: خدمة استلام القيد العقاري عبر مكاتب البريد بالمحافظات قريباً

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل خدمة استلام القيد العقاري الإلكتروني عبر المكاتب البريدية في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت المؤسسة، في منشور لها على صفحتها في فيسبوك، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخدمة “طلب القيد العقاري الإلكتروني” عبر تطبيق “معاملاتي” أو منصة “أنجز”، حيث سيتيح ذلك للمواطنين تقديم طلب الحصول على القيد العقاري إلكترونياً، مع إمكانية اختيار أقرب مكتب بريدي لاستلام الوثيقة، دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر العقارية.

وبيّنت المؤسسة أنه سيجري الإعلان عن موعد إطلاق الخدمة بشكل رسمي عبر المعرّفات الرسمية فور بدء العمل بها.

وأوضح مدير عام السورية للبريد، عماد الدين حمد، في تصريح لـ سانا، أنّ المؤسسة تعمل على توسيع نطاق الخدمات التي يمكن تقديمها عبر المكاتب البريدية، بما في ذلك خدمات مرتبطة بالمصالح العقارية مثل “إخراج قيد عقاري، وبيان مساحة، ومخطط إفراز”، وذلك في إطار تسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين أينما كانوا في المحافظات، وتوفير الوقت والجهد، وتقليل عناء التنقل والازدحام والتكاليف المالية عليهم.

وأشار حمد إلى أن عدد المكاتب البريدية وصل إلى نحو 320 مكتباً في مختلف المحافظات، مع العمل على زيادتها إلى أكثر من 450 مكتباً قبل نهاية العام، بما يعزز انتشار الخدمة مستقبلاً.

ووقعت المؤسسة السورية للبريد في الـ 30 من الشهر الماضي، مذكرة تفاهم مع مديرية المصالح العقارية، لتوسيع وتنويع مراكز تسليم الوثائق العقارية للمواطنين بشكل آمن وموثوق، من خلال المكاتب البريدية المنتشرة جغرافياً في المحافظات.