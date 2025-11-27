سوريا تبحث مع البنك الدولي تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل

photo 2025 11 26 16 04 55 2 سوريا تبحث مع البنك الدولي تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع المسؤول عن برامج المساعدات الاجتماعية في البنك الدولي أوغو جنتليني، ملف الحماية الاجتماعية في سوريا وسبل تعزيز فاعليته، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

photo 2025 11 26 16 04 53 سوريا تبحث مع البنك الدولي تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، وضع إطار استراتيجي يهدف إلى المواءمة بين برامج الحماية الاجتماعية وبرامج تدريب مهني وتشغيلي، بما يسهم في إيجاد حلول واقعية لمشكلة الفقر وتوسيع فرص العمل.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، أقامت في الـ 24 من الشهر الجاري ورشة عمل لمناقشة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وشهدت الورشة استعراضاً لمنهجيات ومؤشرات قياس الفقر متعدد الأبعاد، والتجارب الدولية في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة السياسات والقوانين السورية ذات الصلة.

photo 2025 11 26 16 04 55 سوريا تبحث مع البنك الدولي تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل
photo 2025 11 26 16 04 45 سوريا تبحث مع البنك الدولي تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل
كهرباء ريف دمشق تركب ثلاث محولات في ببيلا وكفر بطنا وداريا
جولة رقابة تموينية على أسواق منطقة الباب بريف حلب لضبط المخالفات
هيئة التخطيط والإحصاء تقيم ورشة تدريبية لإجراء مسح وطني للقوى العاملة
وزير السياحة يبحث تفعيل السياحة والاستثمار في إدلب ويطّلع على منشآتها
وزير الاتصالات: إلغاء القيود المفروضة على تقديم الخدمات عبر ‏التطبيقات الإلكترونية يطلق طاقات روّاد الأعمال
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك