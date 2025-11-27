سوريا تبحث مع البنك الدولي تطوير برامج الحماية الاجتماعية وفرص العمل

دمشق-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مع المسؤول عن برامج المساعدات الاجتماعية في البنك الدولي أوغو جنتليني، ملف الحماية الاجتماعية في سوريا وسبل تعزيز فاعليته، وذلك بحضور وزير المالية محمد يسر برنية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، وضع إطار استراتيجي يهدف إلى المواءمة بين برامج الحماية الاجتماعية وبرامج تدريب مهني وتشغيلي، بما يسهم في إيجاد حلول واقعية لمشكلة الفقر وتوسيع فرص العمل.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعزيز الحماية الاجتماعية، أقامت في الـ 24 من الشهر الجاري ورشة عمل لمناقشة اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر متعدد الأبعاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وشهدت الورشة استعراضاً لمنهجيات ومؤشرات قياس الفقر متعدد الأبعاد، والتجارب الدولية في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة السياسات والقوانين السورية ذات الصلة.