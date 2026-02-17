لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية للجان الفرعية في دائرتَي الرقة والطبقة

دمشق-سانا

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء، قراراً يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في دائرتين انتخابيتين في محافظة الرقة.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها في تلغرام، أن القرار يأتي بناءً على أحكام الإعلان الدستوري، وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م، وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

ووفق القرار، تتكون القائمة النهائية للجان الفرعية في الدوائر الانتخابية (الرقة – الطبقة) وفق الآتي:

دائرة الرقة:

عبد الكريم أحمد العسكري، عبير إسماعيل الحمادي، ومحمود عبد الكريم عبد الله

دائرة الطبقة:

عمر عبود الملا عيسى، موسى إبراهيم الأحمد، وفواز محمد الشيخ.

وبيّنت اللجنة أنه يحدد مكان عمل اللجنة الفرعية في مركز منطقة كل دائرة انتخابية، وتباشر اللجان عملها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، لافتةً إلى أنه يعتبر أول اسم في كل لجنة رئيساً للجنة الفرعية.

وتضم محافظة الرقة ثلاث دوائر انتخابية، هي الرقة والطبقة وتل أبيض حيث جرى انتخاب ممثّلَين عن الأخيرة نهاية شهر تشرين الأول الماضي.