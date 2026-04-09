عودة تدريجية لحركة المسافرين مع استئناف العمل بمنفذ جديدة يابوس الحدودي بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية عن إعادة افتتاح منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واستئناف حركة العبور فيه بشكل طبيعي، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الخميس بعد زوال المخاطر التي استدعت إيقاف العمل مؤقتاً خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن حركة المسافرين شهدت عودةً تدريجيةً إلى طبيعتها، في ظل استئناف العمل وتزايد أعداد القادمين والمغادرين، وسط جاهزية تشغيلية عالية، وإجراءات منظمة تضمن انسيابية العبور وسلامة المسافرين، مشيرةً إلى أن الكوادر العاملة تقدم التسهيلات اللازمة على مدار الساعة، بما يعكس الحرص على تأمين أفضل الخدمات وتعزيز استقرار الحركة الحدودية.

وأكدت الهيئة أن المنفذ سيواصل تقديم خدماته للمسافرين، وفق الأطر المدنية والقانونية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية اللازمة، لضمان سلامة العابرين، وتحقيق أعلى درجات الانسيابية في حركة الدخول والخروج.

ودعت الهيئة جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن إدارة المنفذ، بما يُسهم في تسهيل الإجراءات وضمان حسن سير العمل.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أعلنت في بيان أنه “سيُعاد فتح معبر المصنع ابتداءً من الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء، مع اتخاذ إجراءات مشدّدة لتأمين سلامة حركة المسافرين والبضائع، وتجهيزه بالمعدات الضرورية لمنع أي عملية تهريب” حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي هدد يوم السبت الماضي باستهداف الطريق الواصل إلى معبر المصنع على الحدود السورية – اللبنانية المقابل لمنفذ جديدة يابوس بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.

وعلقت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا العبور مؤقتاً من خلال منفذ جديدة يابوس الحدودي المقابل لمعبر المصنع، وأكدت أنه مخصص حصراً لعبور المدنيين، ولا يُستخدم لأي أغراض عسكرية، ولا وجود لأي مجموعات مسلحة أو ميليشيات، مشددةً على أنها لا تسمح باستخدامه لأي نشاط خارج الأطر المدنية والقانونية.