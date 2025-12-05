وسائل النقل العامة بسوريا مجاناً يوم الإثنين احتفالاً بذكرى عيد التحرير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تقديم خدمات النقل الداخلي، في وسائل النقل العامة الحكومية مجاناً في المحافظات طوال يوم الإثنين، الموافق لـ 8 كانون الأول 2025، وذلك احتفالاً بذكرى عيد التحرير.

وذكرت الوزارة في قرار تلقت نسخه منه أن القرار يهدف لإتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بهذه المناسبة وتسهيل تنقّلهم.

وتأتي مبادرة تقديم خدمات النقل الداخلي مجاناً ضمن سلسلة من الإجراءات الرمزية التي اتخذتها الحكومة في ذكرى عيد التحرير، حيث تشهد المدن السورية في هذا اليوم نشاطاً ملحوظاً للفعاليات الشعبية والثقافية، إلى جانب تنظيم عروض واحتفالات رسمية تُجسّد معاني الصمود وترسّخ القيم الوطنية المرتبطة بذكرى التحرير.

